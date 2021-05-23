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الأحد، 23-05-2021 03:32 م

221 إصابة

7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وبينت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في الضفة الغربية "الخليل 1، قلقيلية 1"،  وقطاع غزة 5.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 7، جنين 29، نابلس 24، طولكرم 8، طوباس 4، سلفيت 2، الخليل 12، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 127".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 10، نابلس 48، طولكرم 26، طوباس 4، سلفيت 4، الخليل 10، ضواحي القدس 2، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 532".


وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 283,101 بينهم 197,327 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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