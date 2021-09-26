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الأحد، 26-09-2021 01:21 م

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

نت


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات، و1069 إصابة جديدة بكورونا، و2481 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 4 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في محافظة نابلس.


وأضافت، ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 50، طولكرم 67، قلقيلية 28، جنين 69، نابلس 96، طوباس 13، سلفيت 20، رام الله والبيرة 92، ضواحي القدس 7، بيت لحم 14، الخليل 44، قطاع غزة 569".


وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 15، طولكرم 128، قلقيلية 72، جنين 148، نابلس 195، طوباس 17، سلفيت 37، رام الله والبيرة 134، ضواحي القدس 15، بيت لحم 0، الخليل 61، قطاع غزة 1659".


وذكرت أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 71 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 187 مريضا، بينهم 16 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,362,184 بينهم 679,821 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر :وفا 

 

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