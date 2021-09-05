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الأحد، 05-09-2021 02:57 م

7 وفيات و1923 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الأحد، عن تسجيل 7 حالات وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 10276 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 1147 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية ، أنه تم تسجيل 7 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالتان في قلقيلية، حالة في جنين، حالة في نابلس.

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