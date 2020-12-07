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الإثنين، 07-12-2020 09:27 م

75 وفاة بكورونا في المغرب و11 بالجزائر

فحص-كورونا-الاردن


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، تسجيل 75 وفاة و1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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وبحسب وكالة المغربي العربي للأنباء، فإن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 6320، فيما بلغ إجمالي الإصابات 381188، في حين بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء من المرض 334269 أشخاص.

وفي الجزائر، سجلت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا 11 وفاة و573 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 502 حالة شفاء من المرض.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال فورار، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد ضحايا الجائحة إلى 2527 وفاة، و88825 إصابة، في حين وصل إجمالي المتعافين إلى 57648 شخصاً.

 




 

 


 

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