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الإثنين، 23-08-2021 07:46 ص

7658 إصابة و228 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأحد، تسجيلها 7658 إصابة و228 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7658، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3.225 مليون حالة.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 228 وفاة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 253155 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.


وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.


وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة في البلاد مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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