الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

ورشة بالعقبة عن دور المجتمع في التعامل مع مصابي الايدز

التنمية تضبط متسولين اثنين فاق مجموع رواتبهما الـ ١٤٠٠ دينار شهريا

واتس آب تطلق أخيرا أفضل تحديث للتطبيق منذ سنوات

وزير العدل : نعكف على تعديل قانون العقوبات

سيناريوهات محتملة في قضية الأسرى الفارين من سجن جلبوع

كل ما تحتاج معرفته حول فيروس نيباه الأكثر فتكا من كورونا

الطاقة تعلن نتائج التقييم الفني لعطاءات أنظمة الطاقة الشمسية للأسر العفيفة

وزير التخطيط يشارك الأربعاء في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

زراعة بصيرا تنظم مشروعات تحريج وحملات نظافة

عناصر من طالبان يطلقون النيران لتفريق تظاهرة في كابول

الثلاثاء، 07-09-2021 03:18 م

77% من سكان الصين تلقوا لقاح كورونا

لقاح 3


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في البلاد تجاوز مليار شخص، يمثلون ما نسبته 77 بالمئة من سكان البلاد.

اضافة اعلان


وقال نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض بلجنة الصحة الحكومية، أو ليان يو، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد متلقي لقاح فيروس كورونا حتى يوم أمس الاثنين على مستوى البلاد بلغ مليار و95 مليون شخص، تلقوا مليارين و113 مليوناً و80 ألف جرعة من اللقاح.


وأعلنت اللجنة عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعها قادمة من الخارج، بينما لم تسجل البلاد أي وفيات جراء الفيروس.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61375ab642360475a6536296 (1)

كل ما تحتاج معرفته حول فيروس نيباه الأكثر فتكا من كورونا

c614baf6-0ce7-4853-87ce-3b31be594c85

11 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

طيران روسيا

روسيا: توقيف 6 طيارين عن العمل لرفضهم تلقي لقاح كورونا

edited_Istanbul_Turkey_disinfecting_municipal_workers_shutterstock_1692211396

تركيا تعلن رصد حالتي إصابة بمتحور 'مو'

مصر

الصحة المصرية تكشف أعراض الإصابة بمتحور 'دلتا بلس'

روسيا 2

روسيا.. تراجع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا إلى 17 ألف إصابة

أخبار متعلقة
61309837423604454151663e

كم استثمرت روسيا في لقاح "سبوتنيك V"؟

612a52c14236043dae224564

الصين تجري 2.01 مليار تطعيم ضد كورونا بين جرعة وجرعتين

61267a884c59b7251166bbd6

الصحة العالمية توضح حول الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

الصين

الصين تعلن تحقيق انتصار على كورونا في جولة جديدة

كوروناااااااا

دراسة تظهر تراجع كفاءة اللقاحات أمام سلالة دلتا

d

روسيا تعلن عن لقاح خامس ضد كورونا