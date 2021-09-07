77% من سكان الصين تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في البلاد تجاوز مليار شخص، يمثلون ما نسبته 77 بالمئة من سكان البلاد.

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وقال نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض بلجنة الصحة الحكومية، أو ليان يو، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد متلقي لقاح فيروس كورونا حتى يوم أمس الاثنين على مستوى البلاد بلغ مليار و95 مليون شخص، تلقوا مليارين و113 مليوناً و80 ألف جرعة من اللقاح.



وأعلنت اللجنة عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعها قادمة من الخارج، بينما لم تسجل البلاد أي وفيات جراء الفيروس.

بترا