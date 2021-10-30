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السبت، 30-10-2021 09:25 ص

78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين

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الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصحية في الصين، 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 64 في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن "عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24، ارتفاعا من 23 قبل يوم".

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت، الإغلاق العام على مدينة لانتشو الواقعة بشمال غرب البلاد، لوقف الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الحالات المسجلة في دول أخرى.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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