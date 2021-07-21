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الأربعاء، 21-07-2021 01:23 م

783 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الأربعاء 783 وفاة و23704 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي، مقابل 784 وفاة و 23770 إصابة في الإحصائية السابقة.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي تشير بياناته إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 6 ملايين و30240، منها 150705 حالات وفاة.

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وذكر المركز أن 22584 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و404797 شخصا.


وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات اليومية، وذلك بعد تراجعه على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، حيث بلغ 3254 حالة اليوم مقابل 3188 أمس، مع تسجيل 104 وفيات جديدة مقابل 101 أمس.


بخلاف العاصمة، رصدت مقاطعة موسكو، وهي ثاني أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، انخفاضا ملحوظا في الإصابات الجديدة، التي نزلت إلى 2161 حالة اليوم بعدما كانت 2478 أمس، مع تسجيل 21 وفاة مقابل 22 أمس.

 

وفي بطرسبورغ يبقى عدد الإصابات منذ أسبوع نحو 1.9 ألف حالة يوميا، جيث تم تسجيل اليوم 1939 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة من 98 أمس إلى 103 اليوم.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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