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الخميس، 04-02-2021 01:10 م

661 إصابة جديدة

8 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

ط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات، و661 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و419 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: أريحا (1)، بيت لحم (1)، جنين (1)، سلفيت (1)، نابلس (2)، قطاع غزة (1)، ضواحي القدس (1).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (49)، طوباس (18)، قلقيلية (12)، بيت لحم (42)، نابلس (53)، أريحا (13)، رام الله والبيرة (127)، طولكرم (18)، الخليل (44)، جنين (24)، قطاع غزة (200)، ضواحي القدس (61)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4771 فحصا.


وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت (10)، طوباس (16)، قلقيلية (5)، بيت لحم (10)، نابلس (24)، أريحا (9)، طولكرم (28)، الخليل (23)، جنين (19)، قطاع غزة (275).


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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