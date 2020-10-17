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السبت، 17-10-2020 11:50 ص

8 وفيات جديدة بكورونا في لبنان

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الوكيل الاخباري- سجلت وزارة الصحة اللبنانية 8 وفيات و1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن خلال جولة على المستشفيات اليوم، إن "الوضع الصحي في لبنان بظل انتشار الكورونا سلبي، ولبنان على ابواب فصل الشتاء ونتخوف جداً من اعداد المصابين بالفيروس خلال هذا الفصل، لذا يجب على المواطنين ان يتقيدوا بأعلى درجات الوقاية".

 

وتابع "نحن لا نعاني من مشكلة بأجهزة التنفس الاصطناعي وانما المشكلة الاكبر لدينا هي في عدد الاسرة في غرف العناية الفائقة، لذا الوضع الصحي في لبنان دقيق للغاية".

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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