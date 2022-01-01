السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 12:35 م

8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، و136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و314 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 حالات وفاة سجلت في  قطاع غزة ، وحالة واحدة في الخليل، وأخرى في طوباس.


وقالت، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 22، رام الله والبيرة 23، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، طوباس 5، الخليل 4، جنين 7، نابلس 10، طولكرم 5، قطاع غزة 57، حيث تم إجراء 2745 فحصا.


وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 31، رام الله والبيرة 50، سلفيت 3، ضواحي القدس 4، طوباس 12، الخليل 36، جنين 9، نابلس 10، طولكرم 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 150.


وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 57 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 113 مصابا، بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا

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