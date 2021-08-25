الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

القبض على مطلوب طلب اتاوة من مهندس

هيئة الإعلام: لا رسوم على مستخدمي البث المباشر على المواقع التواصل الاجتماعي

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية

أحمد بطاينة .. مبروك المولودة الجديدة يارا

ولي العهد والأمير هاشم يزوران الطالبة مايا الجدعان

الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الأربعاء، 25-08-2021 01:57 م

8 وفيات و1676 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

d428af6e-b338-471c-b359-a2ba22360eb8


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 وفيات و1676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و334 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، بينها حالة في قطاع غزة، وحالتان في طوباس، وحالتان في نابلس وحالة في جنين وحالة في رام الله والبيرة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 179، قلقيلية 70، نابلس 257، سلفيت 51، جنين 62، طوباس 15، رام الله والبيرة 57، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 14، الخليل 30، مدينة القدس 59، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 869".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 17، قلقيلية 6، نابلس 38، سلفيت 6، جنين 53، طوباس 10، رام الله والبيرة 10، بيت لحم 4، الخليل 14، ضواحي القدس 4، قطاع غزة 145، مدينة القدس 27".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 34 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 97 مريضاً، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 748,541 بينهم 443,918 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
SARSCoV2-Infection-1220618818-696x464

أطباء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج رئات المتعافين من كورونا

origincovid

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

6125eebd4c59b762803d2b99

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

6125e9f54236044e3c5bddd5

إندونيسيا تعتمد استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا

8202121142334369486687

الإمارات تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 240 يوما

كورونا 4

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

أخبار متعلقة
ه

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

3ca5ffaa-3c5c-4a1b-86ef-94772a91dc39

وفاتان و182 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

تا

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

ة

وفاتان و111 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

6103e1594236041b16371846

الصحة العالمية : أميركا سجلت أعلى معدل عالمي بإصابات كورونا الأسبوع الماضي

ال

116 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين