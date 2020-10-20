8 وفيات و513 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري-أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 494 حالة في المحافظات الشمالية (76 الخليل، 41 جنين، 6 قلقيلية، 82 نابلس، 8 سلفيت، 139 ضواحي القدس، طوباس 1، بيت لحم 141)، إضافة إلى 100 حالة تعافٍ في قطاع غزة.



وبينت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (89)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (26)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (10)، طوباس (8)، طولكرم (56)، قطاع غزة (99)، ضواحي القدس (18).



ولفتت الكيلة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



