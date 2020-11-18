81 وفاة بكورونا في المغرب و20 بالجزائر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 81 وفاة و5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحة المغربية ونقلتها وكالة المغربي العربي للأنباء، فإن الإجمالي ارتفع إلى 5013 وفاة، و306995 إصابة، في حين بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء من المرض 253351 شخصاً.وفي الجزائر سجلت 20 وفاة و1038 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 627 حالة شفاء جديدة من المرض.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد ضحايا الجائحة في الجزائر إلى 2203 وفيات، و70629 إصابة، في حين وصل إجمالي المتعافين 46326 شخصاً.