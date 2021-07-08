الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 08:50 ص

45892 إصابة

817 وفاة جديدة بكورونا في الهند

هند
توضيحية


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.

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وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.


ويقترب عدد حالات الإصابة في الهند بفيروس كورونا من حاجز 31 مليونا مع تسجيل الحالات الجديدة.

واستقال 12 وزيرا هنديا الأربعاء بينهم وزير الصحة الذي واجه انتقادات بسبب إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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