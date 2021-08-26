820 وفاة جراء كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري- لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لليوم الرابع على التوالي تحت عتبة الـ20 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها 19630 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19536 إصابة في اليوم السابق.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1712 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1301 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 820 حالة وفاة (مقابل 809 وفيات أمس)، ما يمثل أكبر قفزة يومية منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 19661 مريضا للشفاء.



وسجلت في روسيا إجمالا حتى اليوم ستة ملايين و824540 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 179243 حالة وفاة وستة ملايين و92818 حالة شفاء.



المصدر: روسيا اليوم

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