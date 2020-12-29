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الثلاثاء، 29-12-2020 08:27 ص

12892 إصابة

852 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

المانيا
توضيحية


الوكيل الإخباري- سجلت ألمانيا 12892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و852 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة، وإجمالي الوفيات وصل إلى 3,978 وفاة ، منذ بدء تفشي الوباء.


وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية عن تسجيلها حالتين جديدتين للإصابة بـ "السلالة البريطانية" الجديدة من فيروس كورونا.


وأوضحت وزارة الصحة الألمانية ، في الولاية أن خبراء معهد الطب في مدينة هانوفر رصدوا السلالة الجديدة، بعد تحليل عينات لرجل توفي وزوجته في وقت سابق ، مشيرة إلى أنهما قد أصيبا بالفيروس في نوفمبر الماضي.


وكانت ألمانيا قد سجلت يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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