الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 09:28 ص

879 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في مصر

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الوكيل الإخباري-سجلت وزارة الصحة المصرية 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة يوم الأربعاء، مقابل 822 إصابة و51 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 371698 من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة".

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ويأتي ذلك على خلفية انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، أطلق عليه اسم "أوميكرون"، حول العالم منذ أواخر نوفمبر الماضي.


وقال نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أيمن الخطيب، يوم الأربعاء، إنه يتوقع خلال 6 أشهر ظهور بوادر أمل في نتائج التجارب السريرية على اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

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