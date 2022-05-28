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السبت، 28-05-2022 07:06 ص

88 ألف إصابة جديدة بالحمى في كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - سجلت كوريا الشمالية، الجمعة، 88 ألف إصابة جديدة بالحمى، وسط أول انتشار مؤكد لكوفيد-19 في البلاد.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن 88520 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض الحمى، ولم تسجل كوريا الشمالية وفيات جديدة بالفيروس.


وأعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 على أراضيها في 12 أيار/مايو وفعّلت "أقصى نظام للوقاية من الجائحة في حالات الطوارئ"، مع إشراف الزعيم كيم جونج أون نفسه على استجابة الحكومة.


وجه كيم اللوم إلى المسؤولين الكسالى على ردّهم البطيء على تفشي كوفيد-19 وطلب من الجيش تسيير صيدليات بيونج يانج.

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

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