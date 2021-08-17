895 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 24، طولكرم 50، سلفيت 18، نابلس 109، جنين 40، طوباس 12، رام الله والبيرة 37، ضواحي القدس 4، الخليل 15، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 3، قطاع غزة 522، مدينة القدس 59".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت كالتالي: "قلقيلية 2، طولكرم 17، سلفيت 1، نابلس 11، جنين 12، طوباس 9، رام الله والبيرة 11، ضواحي القدس 2، الخليل 2، قطاع غزة 14، مدينة القدس 12".



وقالت الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 33 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 658,182 بينهم 431,153 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا