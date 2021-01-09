9 وفيات جديدة بكورونا في غزة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 9 وفيات و347 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 1863 فحصا مخبريا جديدا، مشيرة إلى تعافي 555 حالة من المصابين.



وأشارت الى ان اجمالي تراكمي المصابين بلغ 45125 اصابة من بينها 8390 حالة نشطة و 36302 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 433 وفاة.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.

المصدر : بترا

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