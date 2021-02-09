9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا، و733 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي الوبائي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، سلفيت 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، جنين 1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (71)، ضواحي القدس (69)، الخليل (91)، رام الله والبيرة (181)، بيت لحم (55)، قلقيلية (21)، طولكرم (32)، نابلس (49)، جنين (32)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (5)"، قطاع غزة (148)، مدينة القدس (260).



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (0)، الخليل (28)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (33)، قلقيلية (2)، طولكرم (31)، نابلس (68)، جنين (17)، طوباس (9)، أريحا (4)"، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (170).



وتابعت: بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة ، إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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