9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 9 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا و1285 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: "طوباس 1، بيت لحم 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 25، طوباس 8، جنين 34، سلفيت 7، قلقيلية 7، نابلس 40، بيت لحم 12، الخليل 18، رام الله والبيرة 22، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 72.



وأضافت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طولكرم 61، طوباس 21، جنين 38، سلفيت 6، قلقيلية 39، نابلس 342، بيت لحم 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 54، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 710.



ولفتت الصحة إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 120 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الاجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 273,438 بينهم 195,675 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا