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شبهة فساد بالملايين وإحالة مسؤولين في وزارة المياه إلى القضاء

الإثنين، 26-04-2021 12:48 م

9 وفيات و 591 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل تسع وفيات و591 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 1669 فحصا مخبريا، فيما تعافى 1350حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 97849 اصابة من بينها 15543 حالة نشطة و81449 حالة تعاف واجمالي الوفيات 857 حالة وفاة.


ولفتت إلى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 380 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 280 حالة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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