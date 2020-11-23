9 وفيات و1558 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

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وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية، و4 في قطاع غزة. وأوضحت ان عدد الاصابات الإجمالي وصل الى 85992 اصابة وعدد الوفيات 723 حالة منذ انتشار الفيروس المستجد في فلسطين بشهر اذار الماضي.



وقالت ان هناك 52 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



