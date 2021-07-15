الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا: حوالي 50 الف إصابة بفيروس كورونا

التربية تهنئ المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله في دورتها الخامسة عشرة

إربد: حوارية تدعو لتوفير بيئة حزبية جاذبة للمرأة والشباب وتعزز مشاركتهم السياسية

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الجمعة

قطر: إصابات كورونا اليومية تواصل ارتفاعها

تفعيل الهوية الرقمية قبل نهاية 2022

حوادث السير تتسبب في 7 وفيات خلال 24 ساعة بالاردن

اتصالات مع السعودية لاستثناء الاردن من شرط العمر التشغيلي لدخول المركبات

صوامع إربد تستلم 22 ألف طن من القمح والشعير

أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري خطيرة

الخميس، 15-07-2021 08:10 م

9 وفيات و2455 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

ايطاليا


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا في إيطاليا إلى 127840 بالإعلان عن تسجيل 9 وفيات جديدة اليوم، انخفاضا من 23 حالة وفاة أمس الأربعاء.

اضافة اعلان


وقالت الصحة الإيطالية إن 2455 إصابة جديدة أضيفت اليوم إلى إجمالي الإصابات في البلاد التي تجاوز عددها 4 ملايين و280 ألف حالة.


وحسب إحصاءات وزارة الصحة الإيطالية فإن حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد تعد الأعلى في أوروبا بعد بريطانيا، كما تقع إيطاليا في المرتبة الثامنة عالميا في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا منذ ظهور المرض لديها في فبراير من العام الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-غزة0000

بريطانيا: حوالي 50 الف إصابة بفيروس كورونا

جمهورية_أيرلندا

إيرلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

لقاح

الإمارات تقدم 74522 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

w

قطر: إصابات كورونا اليومية تواصل ارتفاعها

خبير

خبيرة روسية توضح سبب عدم موت الفيروس في الحر

الجزائر

الجزائر: 1109 إصابات و13 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا ٢

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

ايطاليا

إيطاليا.. 12 وفاة و800 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ايط

إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا

كوريا

البرازيل تسجل 2032 وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا

اي

52 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

اذار

مصر تسجل أقل مستوى للإصابات الجديدة بكورونا منذ 8 آذار