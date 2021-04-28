9 وفيات و795 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل تسع وفيات و795 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إلى انه تم اجراء 2719 فحصا مخبريا، وتعافي 1335حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 99682 اصابة من بينها 14297 حالة نشطة و84507 حالات تعاف، واجمالي الوفيات 878 .



ولفتت إلى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 264 حالة.

المصدر: بترا