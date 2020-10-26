90 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة بالمستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، الاثنين، إن في المستشفيات الخاصة 90 مريضا بفيروس كورونا المستجد في وحدات العناية الحثيثة من المحولين من القطاع الحكومي.

اضافة اعلان



وأضاف في تصريحات صحافية ، أن "12 مستشفى خاصا معتمدا حتى الآن لعلاج مصابي فيروس كورونا".

وزاد أن " المستشفيات الخاصة قادرة على استيعاب 350 مريض كورونا ، حيث يتواجد حاليا أقل من 300 مصابا".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



