الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

90 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة بالمستشفيات الخاصة

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الإثنين، 26-10-2020 12:34 م

قادرة على استيعاب 350 مريضا بالفيروس

90 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة بالمستشفيات الخاصة

عن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، الاثنين، إن في المستشفيات الخاصة 90 مريضا بفيروس كورونا المستجد في وحدات العناية الحثيثة من المحولين من القطاع الحكومي.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن "12 مستشفى خاصا معتمدا حتى الآن لعلاج مصابي فيروس كورونا".

 

وزاد أن " المستشفيات الخاصة قادرة على استيعاب 350 مريض كورونا ، حيث يتواجد حاليا أقل من 300 مصابا".

 

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