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السبت، 01-01-2022 01:01 م

900 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل أقل من 20 ألف إصابة و900 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ سبتمبر الماضي.

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وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإنه تم رصد 19751 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، وهو العدد الأقل منذ 22 سبتمبر، فيما انخفض مؤشر الوفيات اليومية إلى 847 حالة في إدنى حصيلة منذ 27 سبتمبر.


وبلغ إجمالي حالات كورونا في روسيا 10 ملايين و519733، منها 309707 حالات وفاة، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 9 ملايين و497063 شخصا، بعد تماثل 33144 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.


وتراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة موسكو من 2739 أمس إلى 2472 اليوم، والوفيات من 69 إلى 67، بينما شهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا في الإصابات من 1197 أمس إلى 1271 اليوم، مع انخفاض حالات الوفاة من 48 إلى 46.


وفي مدينة بطرسبورغ حافظ مؤشر الإصابات اليومية على استقراره بتسجيل 1534 حالة اليوم مقابل 1529 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 56 بعدما كان عند 51 في إحصائية أمس.

 

روسيا اليوم

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