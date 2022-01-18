الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 10:45 ص

9798 اصابة جديدة و 6وفيات بكورونا في كازاخستان

61c0b806e7727a0019ea9c26


الوكيل الإخباري-قالت وزير الصحة في كازاخستان أجار غينيات، إنه تم تسجيل ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا، وذلك على خلفية انتشار متحور "أوميكرون".

اضافة اعلان


وذكرت غينيات ، أن معدل الإصابة بكوفيد-19، زاد بنحو 20 مرة خلال الشهر الأخير. وفي حديثها خلال جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة إن "أوميكرون" جعل الوضع الوبائي في البلاد معقدا للغاية.


وأضافت: "تؤكد مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد انتشار متحور أوميكرون. لقد زاد معدل الإصابات بالفيروس خلال الشهر الماضي بمقدار 19.6 مرة، وزاد الحجم اليومي للاختبارات الخاصة بالكشف عن كوفيد بمقدار 3.5 مرة ووصل إلى 50 ألف اختبار يوميا. لكن رغم ذلك انخفض معدل الوفيات الناجمة عن المرض خلال الشهر الماضي بمقدار 2.5 مرة".

 

ووفقا لوزارة الصحة في كازاخستان، تم خلال اليوم الماضي تسجيل 9798 حالة إصابة جديدة بكوفيد، وست وفيات. 


وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الدولة مليون و71 130 حالة.


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
77777

ليست في الجهاز التنفسي.. 3 أعراض جديدة تميز أوميكرون !

منظمة الصحة العالمية

كيف سيتحور كورونا في الأيام القادمة؟ الصحة العالمية توضح

روسيا كورونا

أستراليا تسجل عدد وفيات بكورونا غير مسبوق

w

قطر: وفاة و 3998 إصابة جديدة بكورونا

61e521954236043440349202

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

Doc-P-908078-637780275559713453 (1)

كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة.. هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لفايزر

أخبار متعلقة
20211206004522101

الهند تسجل 200 إصابة بمتحور أوميكرون

اوميكرون 2

الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا

وفاة كورونا

أميركا تسجل أول وفاة بأوميكرون

الكويت 2

الكويت.. توصيات جديدة للتصدي لأوميكرون

Omicron-Editorials-Revised-min

بريطانيا تعلن أوميكرون سلالة مهيمنة في البلاد

1-1477488

مصر.. وزارة الصحة تكشف تطورات حالة 3 مصابين بـأوميكرون