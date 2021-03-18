الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 11:29 ص

9803 إصابات بفيروس كورونا في روسيا

روسيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و460 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، الخميس، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، وأن 11.9% منها لم تكن حاملة لأعراض الإصابة.


وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 12061 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و37036 شخصا.


وارتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و428239 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 93824 حالة.


وسجلت روسيا في الحصيلة اليومية السابقة، 8998 إصابة بفيروس كورونا، في أدنى حصيلة من نوعها منذ 1 تشرين الأول الماضي.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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