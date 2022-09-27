999 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الوكيل الإخباري - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الاثنين إن الصين سجلت 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 295 إصابة مصحوبة بأعراض و704 بلا أعراض.

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سجلت الصين 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 217 إصابة مصحوبة بأعراض و719 بلا أعراض.



ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.



وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 249684 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.



وأظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل العاصمة بكين أو مدينة شنغهاي أي إصابات محلية جديدة.

القدس العربي

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