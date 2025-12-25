أبرزها علاج الهالات الداكنة.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة

طرق استخدام القهوة للبشرة:
كريمات محيط العين: يقلّل الكافيين من الانتفاخ ويضيء البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
مقشر الوجه: مزج مسحوق القهوة مع السكر وزيت جوز الهند والماء، لتقشير الخلايا الميتة وتنظيف المسام، مرة أسبوعيًا.
علاج الهالات الداكنة: مزج القهوة مع العسل لتقليل ظهور الهالات، حتى 3 مرات أسبوعيًا.
علاج حروق الشمس: مزج القهوة مع الصبار وماء الورد للترطيب وتفتيح البشرة، عدة مرات أسبوعيًا.
مقشر للشفاه: مزج القهوة مع العسل وزيت اللوز لتنعيم الشفاه، مرة أسبوعيًا.
مقشر فروة الرأس: مزج القهوة مع الشامبو وزيت اللوز لتحسين الدورة الدموية وإزالة تراكمات الشامبو، مرة كل أسبوعين.
