أبرزها علاج الهالات الداكنة.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة

الوكيل الإخباري-   تتجاوز فوائد القهوة كونها منشطًا صباحيًا، لتصبح مكوّنًا طبيعيًا للعناية بالبشرة بفضل الكافيين ومضادات الأكسدة التي تعزز الدورة الدموية، تحفّز إنتاج الكولاجين، وتقلل من الهالات الداكنة حول العينين.

طرق استخدام القهوة للبشرة:
كريمات محيط العين: يقلّل الكافيين من الانتفاخ ويضيء البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
مقشر الوجه: مزج مسحوق القهوة مع السكر وزيت جوز الهند والماء، لتقشير الخلايا الميتة وتنظيف المسام، مرة أسبوعيًا.
علاج الهالات الداكنة: مزج القهوة مع العسل لتقليل ظهور الهالات، حتى 3 مرات أسبوعيًا.
علاج حروق الشمس: مزج القهوة مع الصبار وماء الورد للترطيب وتفتيح البشرة، عدة مرات أسبوعيًا.
مقشر للشفاه: مزج القهوة مع العسل وزيت اللوز لتنعيم الشفاه، مرة أسبوعيًا.
مقشر فروة الرأس: مزج القهوة مع الشامبو وزيت اللوز لتحسين الدورة الدموية وإزالة تراكمات الشامبو، مرة كل أسبوعين.

 

