أبرزي سمرتكِ الذهبية مع أفضل الزيوت اللامعة هذا الصيف

1. Huile Prodigieuse Or من Nuxe
زيت فرنسي شهير بتركيبته من 7 زيوت نباتية، يمنح ترطيبًا عميقًا ولمعانًا ذهبيًا ناعمًا دون لزوجة. مثالي للبشرة والشعر.
2. GlowMotions من Sol de Janeiro
يمنح لمعانًا غنيًا يناسب كل ألوان البشرة، يحتوي على زبدة الكوبواسو وزيت جوز الهند. رائحته مستوحاة من شواطئ البرازيل.
3. Body Lava من Fenty Beauty
زيت كريمي يمنح لمعانًا قويًا يشبه البشرة المبللة، مثالي للمناسبات والتصوير، ويتوفر بدرجات لونية متنوعة.
4. Major Glow من Patrick Ta
زيت فخم بتركيبة خفيفة ولمعان مكثّف، يُضفي إشراقة دافئة وعطرًا ناعمًا يدوم طوال اليوم.
اختاري ما يناسبكِ وامنحي بشرتكِ لمسة صيفية أنيقة ولافتة.
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