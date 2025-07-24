أبرزي سمرتكِ الذهبية مع أفضل الزيوت اللامعة هذا الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة وبعد أيام الشاطئ والرحلات البحرية، حان الوقت لتظهري إشراقتك الصيفية ببشرة لامعة ومتوهجة. الزيوت اللامعة هي السرّ في الجمع بين الترطيب والتوهّج الجذاب. إليكِ أفضل الخيارات:

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1. Huile Prodigieuse Or من Nuxe

زيت فرنسي شهير بتركيبته من 7 زيوت نباتية، يمنح ترطيبًا عميقًا ولمعانًا ذهبيًا ناعمًا دون لزوجة. مثالي للبشرة والشعر.

2. GlowMotions من Sol de Janeiro

يمنح لمعانًا غنيًا يناسب كل ألوان البشرة، يحتوي على زبدة الكوبواسو وزيت جوز الهند. رائحته مستوحاة من شواطئ البرازيل.

3. Body Lava من Fenty Beauty

زيت كريمي يمنح لمعانًا قويًا يشبه البشرة المبللة، مثالي للمناسبات والتصوير، ويتوفر بدرجات لونية متنوعة.

4. Major Glow من Patrick Ta

زيت فخم بتركيبة خفيفة ولمعان مكثّف، يُضفي إشراقة دافئة وعطرًا ناعمًا يدوم طوال اليوم.



اختاري ما يناسبكِ وامنحي بشرتكِ لمسة صيفية أنيقة ولافتة.

فوشيا