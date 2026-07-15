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أبرز الحقائب الجلدية التي تستحق الاستثمار في كل موسم - صور

سص
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 12:15 م

الوكيل الإخباري-   رغم تغير صيحات الموضة، تحافظ الحقائب الجلدية على مكانتها بفضل أناقتها الكلاسيكية وجودة خاماتها، ما يجعلها خيارًا عمليًا يناسب مختلف الإطلالات والمناسبات.

ومن أبرز التصاميم التي تجمع بين الأناقة والعملية:

Cuyana Classic Easy Zipper Tote: حقيبة من الجلد الإيطالي بتصميم واسع يناسب العمل والسفر، مع مساحة لتنظيم المستلزمات اليومية.

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Tory Burch Romy Tote: تتميز بخفة الوزن والتصميم البسيط، لتناسب الاستخدام اليومي والتنقلات.

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Polène Cyme Tote: تجمع بين الحرفية العالية والمرونة، مع مساحة واسعة وجيب داخلي للتنظيم.

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Maison de Sabré Medium Palais: حقيبة صغيرة بتصميم أنيق وحزام قابل للتعديل للاستخدام اليومي.

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Fréja Tall Tote: خيار عملي لمحبات المساحات الواسعة لحمل الكتب والأجهزة والمستلزمات.

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Eckhaus Latta The Bucket: تصميم عصري مزين بالمسامير يجمع بين الطابع الجريء والعملية.
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وتبقى الحقائب الجلدية استثمارًا طويل الأمد، إذ تزداد جمالًا مع مرور الوقت وتحافظ على أناقتها مهما تغيرت الموضة.

 
 


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