أبرز الحقائب الجلدية التي تستحق الاستثمار في كل موسم - صور

الوكيل الإخباري- رغم تغير صيحات الموضة، تحافظ الحقائب الجلدية على مكانتها بفضل أناقتها الكلاسيكية وجودة خاماتها، ما يجعلها خيارًا عمليًا يناسب مختلف الإطلالات والمناسبات.



ومن أبرز التصاميم التي تجمع بين الأناقة والعملية:



Cuyana Classic Easy Zipper Tote: حقيبة من الجلد الإيطالي بتصميم واسع يناسب العمل والسفر، مع مساحة لتنظيم المستلزمات اليومية.

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Tory Burch Romy Tote: تتميز بخفة الوزن والتصميم البسيط، لتناسب الاستخدام اليومي والتنقلات.



Polène Cyme Tote: تجمع بين الحرفية العالية والمرونة، مع مساحة واسعة وجيب داخلي للتنظيم.

Maison de Sabré Medium Palais: حقيبة صغيرة بتصميم أنيق وحزام قابل للتعديل للاستخدام اليومي.

Fréja Tall Tote: خيار عملي لمحبات المساحات الواسعة لحمل الكتب والأجهزة والمستلزمات.



