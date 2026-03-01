أبرز تصاميم الأحذية لربيع وصيف 2026

11:38 ص

تتميّز صيحات أحذية ربيع وصيف 2026 بروح متجددة تمزج الجرأة بالعملية، إذ كشفت منصات العروض عن تنوّع لافت في التصاميم التي تراوحت بين الخطوط الكلاسيكية والتفاصيل العصرية. ويمنح هذا التنوع المرأة حرية أوسع في اختيار ما يناسب أسلوبها اليومي وإطلالاتها المختلفة خلال الموسم الدافئ.





اتجاهات موضة الأحذية لربيع وصيف 2026



تُبرز هذه الصيحات توجهاً نحو أحذية توفّق بين الطابع العملي واللمسة الجمالية، لتواكب إيقاع الحياة اليومية في الصيف بأسلوب عصري وأنيق. إليكِ أبرز صيحات الأحذية التي لفتت انتباهنا:



1- الأحذية الرياضية الرفيعة

بدأت شهرة هذا النوع من الأحذية بعد إطلاق حذاء Samba، وهو من فئة الأحذية الرياضية المشابهة لأحذية التنس. ومع مرور الوقت، بدأت أحذية الـ chunky sneakers تفقد حضورها تدريجياً، لتؤكد العلامات اليوم أن السنيكرز النحيفة أصبحت الصيحة الجديدة. وقد شاهدنا هذا التوجه بوضوح في مجموعات علامات مثل Gucci وNew Balance وPrada، بتصاميم وألوان متعددة تناسب مختلف الأذواق والإطلالات.



2- الأحذية الرسمية المفتوحة من الخلف

حصلت الأحذية الكلاسيكية على تحديث عصري في صيف 2026 من خلال تصميم بواجهة مفتوحة من الخلف، وهي صيحة برزت بقوة على مدرّجات العروض، من Victoria Beckham إلى Bottega Veneta. ويقدّم هذا الأسلوب خياراً عملياً سهل الارتداء مع الحفاظ على مظهر أنيق ومرتب.



ومن المتوقّع أن تنتشر هذه التصاميم في الأسواق خلال الموسم بتفاصيل متنوعة تناسب مختلف الإطلالات، كما تُعد خياراً مناسباً لاجتماعات النهار وإطلالات المكتب بفضل توازنها بين الراحة والأناقة.



3- الأحذية الكلاسيكية بلمسة جريئة

لم تعد الأحذية الرسمية مرتبطة بالعمل أو المناسبات فقط، بل أصبحت من القطع الرائجة في الإطلالات اليومية، وهي صيحة مستمرة في ربيع وصيف 2026. وقد قدّمت العديد من الدور رؤيتها الخاصة لهذا الأسلوب، مثل Emporio Armani وCeline وDior، مع تفاصيل متنوعة تراوحت بين الجلد اللامع، والتصاميم المزيّنة بشعارات العلامة، والألوان الجريئة والخامات غير التقليدية.



وتأتي أحذية هذا الموسم بروح عصرية تكمل طابع الأناقة الهادئة الذي برز في الخريف، ولكن بأسلوب يتناسب مع أجواء الربيع والصيف.





