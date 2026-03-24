أبرز حقائب 2026 من عروض الأزياء العالمية

الوكيل الإخباري- لا تُعدّ الحقيبة مجرد إكسسوار، بل عنصر أساسي يكمّل إطلالة المرأة ويعكس أسلوبها. ومع تغيّر المواسم، تتصدّر الحقائب قائمة القطع التي يتم تجديدها لمواكبة أبرز صيحات الموضة.





أبرز الحقائب الرائجة عام 2026



مع عروض أسبوع الموضة في باريس 2026، برزت مجموعة من التصاميم التي جمعت بين العملية والجرأة واللمسات الفنية، لتناسب مختلف الأذواق في موسم الربيع.



Balenciaga: خفّة عملية بلمسة عصرية

لفتت حقيبة Rodeo Mini Bag الأنظار بتصميمها المصغّر الذي يجمع بين الخفة والوظيفة، مع طابع عملي يعكس مفهوم “الترف الهادئ”، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للإطلالات اليومية.



Chanel: تصاميم مستوحاة من السفر والطبيعة

جاءت الحقائب بطابع مستوحى من السفر وعناصر الطبيعة، مع تصاميم غير تقليدية وألوان زاهية مثل الأزرق والزهري، لتبدو كقطع فنية تعبّر عن خيال الموسم، مع الحفاظ على رموز الدار الكلاسيكية بأسلوب حديث.



Loewe: مزيج فني بين البوهيمية والكلاسيكية

قدّمت Loewe تصاميم تجمع بين الحرفية والابتكار، مع خامات جلدية مرنة وألوان لافتة. وبرزت حقائب Amazona بنسخ جديدة مزينة بتفاصيل عصرية، إلى جانب تصاميم مستوحاة من أسلوب الفلامنكو.



هذه الصيحات تمنحكِ مساحة لاختيار ما يناسب أسلوبك، سواء كنتِ تميلين إلى التصاميم العملية أو الجريئة أو الفنية، لإطلالة عصرية متجددة في موسم الربيع.





