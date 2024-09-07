أبرز صيحات الجمال من أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2025

الوكيل الإخباري- صيحات جمالية عصرية ومتنوعة أضاءت منصات عروض الأزياء في أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2025. تميزت هذه الصيحات، لجهة المكياج، بالاهتمام بالبشرة الطبيعية والندية، مع التركيز على مكياج العيون الذي برز كعنصر رئيسي في معظم الإطلالات؛ إذ اعتمدت العديد من العروض على إبراز جمال العينين بأساليب مكياج تجمع بين الكلاسيكية والعصرية بأسلوب فريد. ولم يغب المكياج السموكي عن صيحات مكياج العيون لهذا الموسم، لا سيما بتدرجات ظلال عيون ترابية وأخرى وردية مشرقة.



أما بالنسبة لتسريحات الشعر في أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025، فقد حملت تنوعاً لافتاً في موديلاتها، حيث مزجت بين البساطة والرقي واحتفلت بالجرأة والابتكار، إلى جانب الأكسسوارات المبتكرة التي زينت الشعر مثل الأطواق المزخرفة والمشابك المعدنية، ما أضاف لمسات من الفخامة العصرية.



وتاليا أبرز صيحات الجمال في أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2025، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر؛ لتواكبي الموضة وتكوني السباقة في اعتمادها.



مكياج وردي مشرق وتسريحة شعر الكعكة المنخفضة

احتلت صيحة المكياج الوردي للبشرة والعيون مركز الصدارة في أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025، حيث برزت بشكل لافت في العديد من عروض الأزياء، لا سيما في عرض دار هيفين لايتس (Heaven Lights)، وجاءت بلمسات مشرقة ارتكزت على توحيد لون البشرة، وتطبيق ظلال عيون باللون الوردي المشرق على كامل الجفون العلوية، وإضاءة زاوية العين الداخلية بالشيمر، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا، إلى جانب البلاشر الوردي الناعم، وأحمر الشفاه النيود الطبيعي.



وبرزت صيحة تسريحة الشعر المرفوعة بأسلوب الكعكة المنخفضة، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة المشدودة إلى الخلف. إذا كنت ترغبين في التألق بإطلالة عصرية وأنيقة في آنٍ معاً، ما عليك سوى اختيار هذه الصيحة الجمالية.



مكياج طبيعي نيود وتسريحة شعر ناعمة كلاسيكية

من الصيحات الجمالية التي كانت لها مكانة بارزة ضمن اتجاهات المكياج في أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025، صيحة المكياج النيود في عرض دار ديمي باي غابرييلا (Deme By Gabriella). تعتمد على مكياج البشرة الطبيعي، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا، إلى جانب البلاشر الوردي الناعم وأحمر الشفاه النيود الطبيعي.



بالنسبة لتسريحة الشعر، أتت ناعمة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة. وتعد هذه التسريحة من أبرز اتجاهات موضة الشعر لهذا الموسم.



مكياج الكحل الأسود وتسريحة شعر مشدودة

وفي عرض دار تشويس (Choice) في أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025، برزت صيحة مكياج العيون المحددة بالكحل الأسود البارز على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب ظلال عيون بتدرجات ترابية مموهة على كامل الجفون العلوية، مسحوبة إلى خارج زوايا العين الخارجية بأسلوب مجنح. أما الشفاه فتم اعتمادها باللون البرغندي.



في المقابل، تم اعتماد تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف بأسلوب الكعكة المنخفضة، التي تعتبر من أكثر صيحات تسريحات الشعر رواجاً لربيع وصيف 2025.



مكياج سموكي برونزي مضيء وتسريحة الباليرينا

قدّم أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025، وفي عرض دار آنايا (Anaya)، صيحة جديدة للمكياج السموكي تعكس روح الابتكار والإبداع في عالم الجمال، من خلال اعتماد مكياج العيون السموكي بتدرجات البرونز على كامل الجفون الثابتة والمتحركة بأسلوب مموه، مع تطبيق الشيمر عند منتصف الجفون المتحركة، ما أضاف لمسات مضيئة إلى النظرة، إلى جانب مكياج البشرة الطبيعي وأحمر الشفاه النيود الطبيعي.



فيما يتعلق بتسريحة الشعر، برزت تسريحة الباليرينا بأسلوب عصري ومبتكر، لتعزز من جمال ملامح الوجه، وتضفي لمسة شبابية على الإطلالة.



مكياج الأيلاينر المجنح وتسريحة شعر مزينة بأكسسوار لافت

الأيلاينر الأسود المجنح كان السمة الأكثر تميزاً في أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025. وقد برز في عرض دار إيرزياك (Erziak) بخط رفيع على طول منبت الرموش العلوية مسحوب إلى زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح، مع مكياج بشرة مضيئة وندية، ولمسات خفيفة من الهايلايتر على عظمتي الوجنتين، بالإضافة إلى تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. واختير أحمر الشفاه باللون الوردي النيود بصيغة لامعة.



وقد تألقت العارضة بتسريحة شعر مرفوعة، مزينة بأكسسوار شعر لافت وأنيق، مصنوع من الشبك ومزين بنقاط سوداء صغيرة، يغطي جزءاً من الجبهة، ما أضاف لمسة من الفخامة والسحر على الإطلالة.



مكياج سموكي بارز وتسريحة منسدلة مزينة بأكسسوار شعر لافت

أحد أبرز اتجاهات صيحات الجمال في أسبوع الموضة بدبي لربيع وصيف 2025، صيحة المكياج الدخاني بتدرجات رمادية لظلال العيون على كامل الجفون العلوية، مسحوبة إلى خارج زاوية العين، على غرار عارضة دار باستامان (Bastamam)، مع تكثيف الرموش بالماسكرا. أما الشفاه، فبرزت باللون الوردي النيود.



هذا إلى جانب اعتماد تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة، مزينة بأكسسوار ذهبي على شكل ورود صغيرة، ما منح تسريحة الشعر طابعاً أنيقاً وعصرياً.

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