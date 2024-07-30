أجمل فساتين زفاف بقطع منفصلة لعروس 2024 - صور

الوكيل الإخباري - قد يسبق الابتكار الأناقة، فيفقد معناه، فالهدف هو أن يخدم التصميم ويرفع من قيمته، وهذا تحديداً هو ما يشجعنا دائماً على تجريب صيحات جديدة لم نكن نتخيل أن نعتمدها خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقطعة نمطية؛ مثل فستان الزفاف والذي حفر في أذهاننا بشكل معين لسنوات طويلة، واليوم أدخلت عليه الكثير من التفاصيل التي تحاكي ذوق العروس العصرية، ومن أبرزها القطع المنفصلة التي يمكنك خلع بعضها في أي وقت خلال حفل الزفاف لتحصلي على تصميم أكثر بساطة يضمن لكِ حرية الحركة؛ لتكملي سهرتك مع العائلة والأصدقاء بإطلالة مريحة لا تفتقر إلى الأناقة.

كيف تختارين فساتين الزفاف بالقطع المنفصلة المناسبة لشكل جسمك؟





هناك عدد من الشروط الواجب توفرها في فستان الزفاف المصمم بقطع منفصلة ليناسب شكل جسمك، من أبرزها:

- الفساتين التايبست للقصيرات: اختاري فساتين الزفاف المصممة بقصة محددة للجسم تتسع تدريجياً من عند الركبة لتبرزي طول قامتك، قد تكون هذه الموديلات مزودة بتنانير إضافية من الخلف سهلة النزع أو أكمام منفوخة تعيق حركتك، يمكنك الاستغناء عنها في منتصف السهرة.

- الأكمام المنفوخة تناسب النحيفات: لا تترددي في تبني موضة الأكمام المنفوخة إذا كنتِ نحيلة الجسم، فهي وسيلتك لمنحه شكلاً أعرض خاصة إذا كانت مصممة بتنورة منفوشة.

- فساتين الكاب تزيد عرض الكتفين: إذا كنتِ ترغبين في إبراز عرض الكتفين، فعليكِ اللجوء إلى فساتين الزفاف المزودة بالكابات الطويلة، والتي برزت بقوة على مدارج العروض هذا العام، فهي كفيلة بمنحك الطلة المرجوة.

- الفساتين المزودة بقميص للصدر الكبير: قد يعجبك فستان زفاف مصمم بتوب Sweetheart ولكنه قد يبرز منطقة الصدر، هنا يمكنك اعتماد موضة الفساتين المزودة بقطع فوقية؛ مثل القميص لتخفي عرض الجزء العلوي من الجسم.

فساتين زفاف بأكمام منفصلة آخر موضة







برزت هذا العام موضة فساتين الزفاف المصممة بأكمام منفصلة يمكن نزعها بكل سهولة والاكتفاء بشكل التوب الديكولتيه، من جهتنا أحببنا الفستان المصمم بتنورة منفوشة ضخمة والمطرز على التوب وأجزاء من التنورة بأنماط الورود الكبيرة من مجموعة ماركة أميليا كازابلانكا Amelia Casablanca، وهو من الموديلات الفخمة التي تناسب حفلات الزفاف المقامة في القاعات الكبيرة والفنادق الفاخرة، نسقيه على غرار العارضة مع قلادة ناعمة قصيرة، وأقراط Studs مرصعة باللؤلؤ، وزيني شعرك بأكسسوار مزين بأشكال الورود.





فساتين زفاف مزودة بقميص لطلة عصرية







إذا كنتِ تنوين إقامة حفل زفافك في حديقة المنزل وسط العائلة والمقربين، فلا مانع من اللجوء إلى فستان زفاف بتصميم ناعم وعصري؛ مثل الفستان السادة المصمم بفتحة صدر Sweetheart وتنورة تنسدل على الجسم والمزود بقميص من الخامة واللون كليهما، معقودة أطرافه من الأمام من مجموعة ماركة سيمبلين Cymbeline، نسقيه مع صندل ساتان بكعب عالٍ رفيع وارتدي قلادة طويلة بشرط أن يلامس طولها قماش الفستان، وارتدي أقراطاً ناعمة من الذهب الأبيض.





فساتين زفاف مزودة بالكاب لفخامة لا تنسى







لن تستطيعي أن تديري قامتك لواحدة من أبرز وأفخم صيحات الموسم، نتحدث عن فساتين الأعراس المزودة بالكابات الطويلة، والتي ستثري إطلالتك في يومك الكبير، سيعجبك الفستان السادة الطويل المصمم بقصة حورية البحر Mermaid Dress من مجموعة ماركة فورموسو Formoso، نسقيه مع صندل فضي بكعب عالٍ عريض، وتممي أناقتك بأقراط طويلة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس، وارتدي سوار التنس.

فساتين زفاف بتوب منفصل نجم الموسم





لا تزال موضة الفساتين القطعتين مهيمنة على مشهد الموضة، حتى أنها طالت فساتين الزفاف أيضاً، رصدنا لدى ماركة روزا كلارا Rosa Clara واحداً من أجمل وأنعم التصميمات حيث تألف من توب دانتيل قصير مصمم بحمالات رفيعة وتنورة تول A Line واسعة ومرتفعة الخصر، وننصحك بتنسيقه مع صندل Platform أبيض، وزيني أذنيكِ بأقراط طويلة مرصعة باللؤلؤ.

فساتين زفاف مزودة بوشاح أحدث موضة





نحن مغرمات بالكثير من فساتين الزفاف التي قدمتها مجموعات ربيع وصيف 2024، وفي مقدمتها فستان الزفاف المصمم بقصة محددة للقامة مع فتحة صدر Sweetheart وياقة عالية شفافة من مجموعة ماركة ناردوس Nardos، وقد زاد التطريز فائق الدقة من أناقة الفستان، كما نقله الوشاح الملفوف حول الذراعين والمزين بالريش النافر إلى مستوى آخر من الفخامة، جربي تنسيقه مع حذاء مدبب أبيض، واكتفي بارتداء أقراط قصيرة من الذهب الأبيض.