أجهزة تحفيز العضلات لشدّ البشرة واستعادة شبابها

الوكيل الإخباري- مع تطوّر تقنيات العناية بالبشرة، باتت الأجهزة الذكية جزءاً من الروتين اليومي إلى جانب الكريمات والسيروم، ومن بينها أجهزة التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) التي تهدف إلى تحسين مظهر البشرة وزيادة تماسكها عبر تحفيز العضلات وتعزيز الدورة الدموية.





وتعتمد هذه الأجهزة على إرسال نبضات كهربائية خفيفة تساعد في تنشيط عضلات الوجه، ما يمنح البشرة مظهراً أكثر نضارة وشدّاً دون الحاجة إلى إجراءات معقّدة.



ومن أبرز هذه الأجهزة:



يُعد جهاز Medicube Age-R Booster Pro من الأجهزة التي تساهم في شدّ البشرة المترهلة ومنحها إشراقة واضحة، حيث يعمل بتقنية التيار الدقيق والتحفيز الكهربائي، إضافة إلى ضوء LED الأحمر الذي يساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة وتحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة.



كما يبرز جهاز Skin Gym Litlift Facial LED Tool الذي يعتمد على تقنية LED مع الحرارة والاهتزاز والتحفيز الكهربائي، ويُستخدم لتحفيز عضلات الوجه وتحسين الدورة الدموية، مع ميزة اللطف على البشرة ما يجعله مناسباً لمنطقة حول العين.



أما جهاز PureLift Face فيعتمد على تقنية الموجات الثلاثية التي ترسل نبضات عميقة إلى طبقات الجلد، مستهدفاً عضلات الوجه بدقة للمساعدة في شدّها ومنح مظهر أكثر تحديداً للملامح.



في حين يأتي جهاز Medi Lift Face Mask بتصميم القناع الذي يركّز على أسفل الوجه والخدين، مستهدفاً عضلات محددة للمساعدة في شدّ البشرة واستعادة مظهر أكثر شباباً، مع نتائج فورية وتراكمية بفضل تقنية EMS.



وتبقى هذه الأجهزة خياراً مساعداً ضمن روتين العناية بالبشرة، مع أهمية استخدامها بشكل صحيح وضمن التوصيات لتحقيق أفضل النتائج.





