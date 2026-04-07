الأربعاء 2026-04-08 11:19 م

أجهزة تحفيز العضلات لشدّ البشرة واستعادة شبابها

الثلاثاء، 07-04-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   مع تطوّر تقنيات العناية بالبشرة، باتت الأجهزة الذكية جزءاً من الروتين اليومي إلى جانب الكريمات والسيروم، ومن بينها أجهزة التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) التي تهدف إلى تحسين مظهر البشرة وزيادة تماسكها عبر تحفيز العضلات وتعزيز الدورة الدموية.اضافة اعلان


وتعتمد هذه الأجهزة على إرسال نبضات كهربائية خفيفة تساعد في تنشيط عضلات الوجه، ما يمنح البشرة مظهراً أكثر نضارة وشدّاً دون الحاجة إلى إجراءات معقّدة.

ومن أبرز هذه الأجهزة:

يُعد جهاز Medicube Age-R Booster Pro من الأجهزة التي تساهم في شدّ البشرة المترهلة ومنحها إشراقة واضحة، حيث يعمل بتقنية التيار الدقيق والتحفيز الكهربائي، إضافة إلى ضوء LED الأحمر الذي يساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة وتحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة.

كما يبرز جهاز Skin Gym Litlift Facial LED Tool الذي يعتمد على تقنية LED مع الحرارة والاهتزاز والتحفيز الكهربائي، ويُستخدم لتحفيز عضلات الوجه وتحسين الدورة الدموية، مع ميزة اللطف على البشرة ما يجعله مناسباً لمنطقة حول العين.

أما جهاز PureLift Face فيعتمد على تقنية الموجات الثلاثية التي ترسل نبضات عميقة إلى طبقات الجلد، مستهدفاً عضلات الوجه بدقة للمساعدة في شدّها ومنح مظهر أكثر تحديداً للملامح.

في حين يأتي جهاز Medi Lift Face Mask بتصميم القناع الذي يركّز على أسفل الوجه والخدين، مستهدفاً عضلات محددة للمساعدة في شدّ البشرة واستعادة مظهر أكثر شباباً، مع نتائج فورية وتراكمية بفضل تقنية EMS.

وتبقى هذه الأجهزة خياراً مساعداً ضمن روتين العناية بالبشرة، مع أهمية استخدامها بشكل صحيح وضمن التوصيات لتحقيق أفضل النتائج.
 
 


أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






الأكثر مشاهدة