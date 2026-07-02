أجهزة تصفيف حديثة تنقل تجربة الصالون إلى المنزل

وتعتمد هذه الأجهزة على دمج وظائف التجفيف والتمليس والتجعيد في أداة واحدة، باستخدام تقنيات حديثة وتوزيع متوازن للحرارة للحفاظ على صحة الشعر وتقليل التلف.
ويركز هذا التطور على تقديم نتائج قريبة من صالونات التجميل داخل المنزل، مع تحسين سهولة الاستخدام والعناية بالشعر في الوقت نفسه.
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