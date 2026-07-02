أجهزة تصفيف حديثة تنقل تجربة الصالون إلى المنزل

الوكيل الإخباري- أصبحت أجهزة تصفيف الشعر متعددة الاستخدامات من أبرز اتجاهات الجمال الحديثة، مع انتشارها على منصات التواصل وتزايد الإقبال على أدوات تمنح نتائج احترافية في المنزل مع تقليل أضرار الحرارة.

اضافة اعلان



وتعتمد هذه الأجهزة على دمج وظائف التجفيف والتمليس والتجعيد في أداة واحدة، باستخدام تقنيات حديثة وتوزيع متوازن للحرارة للحفاظ على صحة الشعر وتقليل التلف.