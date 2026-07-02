الخميس 2026-07-02 01:52 م

أجهزة تصفيف حديثة تنقل تجربة الصالون إلى المنزل

صيبقضص
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   أصبحت أجهزة تصفيف الشعر متعددة الاستخدامات من أبرز اتجاهات الجمال الحديثة، مع انتشارها على منصات التواصل وتزايد الإقبال على أدوات تمنح نتائج احترافية في المنزل مع تقليل أضرار الحرارة.

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وتعتمد هذه الأجهزة على دمج وظائف التجفيف والتمليس والتجعيد في أداة واحدة، باستخدام تقنيات حديثة وتوزيع متوازن للحرارة للحفاظ على صحة الشعر وتقليل التلف.


ويركز هذا التطور على تقديم نتائج قريبة من صالونات التجميل داخل المنزل، مع تحسين سهولة الاستخدام والعناية بالشعر في الوقت نفسه.

 
 


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