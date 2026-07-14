أحدث أدوات العناية بالبشرة لشد الوجه وتعزيز النضارة - شاهد

ومن أبرز الأجهزة المستخدمة:
NuFACE Trinity+: يعتمد على تقنية التيارات الخفيفة لتحفيز عضلات الوجه، ويساعد على تحديد ملامح الفك والخدود وتقليل الانتفاخ.
LYMA Laser: يستخدم تقنية الليزر منخفض المستوى لتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والتصبغات.
CurrentBody LED Mask: يعتمد على العلاج بالضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء لتعزيز إنتاج الكولاجين، وتحسين مرونة البشرة ونضارتها.
ZIIP Halo: جهاز يعتمد على تقنية المايكروكارنت لتحفيز عضلات الوجه، ودعم شد البشرة وتقليل مظهر الخطوط الدقيقة.
Jillian Dempsey Gold Sculpting Bar: أداة تدليك تعتمد على الاهتزازات الدقيقة لتقليل الانتفاخ ومنح البشرة إشراقة فورية.
ويؤكد خبراء التجميل أن هذه الأجهزة قد تعزز نتائج روتين العناية بالبشرة مع الاستخدام المنتظم، لكنها لا تُغني عن العناية اليومية واختيار المنتجات المناسبة لنوع البشرة.
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