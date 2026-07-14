أحدث أدوات العناية بالبشرة لشد الوجه وتعزيز النضارة - شاهد

الوكيل الإخباري- يشهد مجال العناية بالبشرة تطوراً مستمراً، فلم تعد النتائج تعتمد على المستحضرات فقط، بل أصبحت الأجهزة المنزلية جزءاً مهماً من روتين العناية، إذ تساعد على تحسين مظهر البشرة، وتعزيز تماسكها وإشراقتها.



ومن أبرز الأجهزة المستخدمة:



NuFACE Trinity+: يعتمد على تقنية التيارات الخفيفة لتحفيز عضلات الوجه، ويساعد على تحديد ملامح الفك والخدود وتقليل الانتفاخ.

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LYMA Laser: يستخدم تقنية الليزر منخفض المستوى لتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والتصبغات.

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CurrentBody LED Mask: يعتمد على العلاج بالضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء لتعزيز إنتاج الكولاجين، وتحسين مرونة البشرة ونضارتها.







ZIIP Halo: جهاز يعتمد على تقنية المايكروكارنت لتحفيز عضلات الوجه، ودعم شد البشرة وتقليل مظهر الخطوط الدقيقة.







Jillian Dempsey Gold Sculpting Bar: أداة تدليك تعتمد على الاهتزازات الدقيقة لتقليل الانتفاخ ومنح البشرة إشراقة فورية.