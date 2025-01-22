أحدث صيحات قصات الشعر: ما الذي يناسب شكل وجهك؟

الوكيل الإخباري- اختيار قصة الشعر المثالية ليس أمرًا عشوائيًا، بل يجب أن يتناسب مع شكل وجهك لإبراز جمال ملامحك. مع تطور صيحات الشعر، هناك العديد من القصات التي يمكن أن تتناسب مع أشكال الوجوه المختلفة. إليكِ أبرز القصات التي تناسب كل شكل وجه:

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1. الوجه البيضاوي: الوجه البيضاوي هو الشكل المثالي الذي يتناسب مع معظم قصات الشعر. إذا كنتِ من صاحبات هذا الوجه، يمكنكِ اختيار:

القصات المتدرجة: مثل البوب المتدرج أو الشعر الطويل مع أطراف مشطوفة.

الأنماط الملساء والمستقيمة: حيث يناسبك الشعر اللامع والمستقيم.



2. الوجه الدائري: إذا كان لديكِ وجه دائري، فاختاري قصات تساعد في تحديد ملامح وجهك وإعطائه مظهرًا أطول:

القصات المدرجة: مثل قصات الشعر ذات الطبقات التي تبدأ من أسفل الأذن.

الشعر الطويل والمستقيم: يمكن أن يساعد في إطالة الوجه ويعطي انطباعًا أطول وأكثر تحديدًا.



3. الوجه المربع: الوجه المربع يحتاج إلى قصات ناعمة لتليين خطوط الفك:

القصات المنسدلة: مثل الشعر الطويل مع تموجات أو بوب مائل قليلًا.

الشعر الكيرلي: يمكن أن يكون خيارًا رائعًا إذا كنتِ تحبين التموجات الناعمة.



4. الوجه القلبي: إذا كان وجهكِ مائلًا إلى الشكل القلبي مع جبهة عريضة وذقن ضيقة، يمكنكِ اختيار:

القصات الطويلة بتموجات: يمكن أن تساعد في إضافة حجم حول الذقن.

الطبقات الطويلة والمائلة: تعطي توازنًا بين الجبهة والذقن وتساعد في إبراز جمال الوجه.



5. الوجه المستطيل: الوجه المستطيل يحتاج إلى قصات تضيف حجمًا من الجوانب وتقلل من الطول:

القصات القصيرة والمتوسطة: مثل البوب المتوسط أو الكاريه.

الطبقات الواسعة: لتغطية الجوانب وإضافة كثافة للشعر.