الأربعاء 2026-06-24 02:41 م

أحدث طرق الوقاية والعلاج من تجاعيد العين في 2026

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تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري-   تُعد منطقة العينين من أولى مناطق الوجه التي تُظهر علامات التقدم في العمر والتعب، نظراً لرقة الجلد وحساسيته، إضافة إلى تأثره بعوامل مثل التعرض للشمس والإجهاد وقلة النوم والاستخدام المفرط للشاشات.اضافة اعلان


وفي عام 2026، أصبحت العناية بتجاعيد العين تعتمد على نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعناية اليومية والعلاجات الحديثة. ويؤكد الخبراء أن تراجع إنتاج الكولاجين، إلى جانب التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتدخين والجفاف واضطرابات النوم، من أبرز أسباب ظهور التجاعيد.

كما برزت "الشيخوخة الرقمية" كعامل جديد يسرّع ظهور الخطوط الدقيقة حول العين بسبب الاستخدام الطويل للأجهزة الإلكترونية. لذلك يُنصح باستخدام واقٍ شمسي يومي، والحصول على نوم كافٍ، والحفاظ على الترطيب.

وتشمل أبرز المكونات الفعالة في كريمات العين: حمض الهيالورونيك، والريتينول، وفيتامين C، والببتيدات، والنياسيناميد. أما العلاجات غير الجراحية الأكثر شيوعاً فتضم البوتوكس، والليزر، وتقنيات الضوء LED، والإبر المحفزة للكولاجين، والموجات الراديوية لشد البشرة وتحسين مرونتها.
 
 


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