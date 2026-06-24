أحدث طرق الوقاية والعلاج من تجاعيد العين في 2026

وفي عام 2026، أصبحت العناية بتجاعيد العين تعتمد على نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعناية اليومية والعلاجات الحديثة. ويؤكد الخبراء أن تراجع إنتاج الكولاجين، إلى جانب التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتدخين والجفاف واضطرابات النوم، من أبرز أسباب ظهور التجاعيد.
كما برزت "الشيخوخة الرقمية" كعامل جديد يسرّع ظهور الخطوط الدقيقة حول العين بسبب الاستخدام الطويل للأجهزة الإلكترونية. لذلك يُنصح باستخدام واقٍ شمسي يومي، والحصول على نوم كافٍ، والحفاظ على الترطيب.
وتشمل أبرز المكونات الفعالة في كريمات العين: حمض الهيالورونيك، والريتينول، وفيتامين C، والببتيدات، والنياسيناميد. أما العلاجات غير الجراحية الأكثر شيوعاً فتضم البوتوكس، والليزر، وتقنيات الضوء LED، والإبر المحفزة للكولاجين، والموجات الراديوية لشد البشرة وتحسين مرونتها.
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