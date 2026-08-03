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أحذية الباليه الشبكية.. صيحة الصيف الأبرز - صور

سشي
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   برزت أحذية الباليه الشبكية والمصنوعة من الجلد المضفر كواحدة من أبرز صيحات موضة صيف 2026، بفضل تصميمها الذي يجمع بين الراحة والأناقة، ما جعلها خيارًا مفضلًا في الأجواء الحارة.

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وانطلقت شهرة هذا الاتجاه مع تصاميم دار Alaïa عام 2022، قبل أن تقدم علامات عالمية أخرى نسخًا مشابهة، لتتحول هذه الأحذية إلى قطعة أساسية في خزائن عشاق الموضة.

 


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ويتميز الحذاء الشبكي بخفة وزنه وتهوية القدم، بينما يضفي الجلد المضفر لمسة فاخرة، كما يسهل تنسيقه مع الجينز، والفساتين الصيفية، والبدلات، ليكون بديلًا عمليًا للكعب العالي.


وزاد انتشار هذه الأحذية بعد اعتمادها من عدد من المشاهير وخبراء الموضة، ما عزز مكانتها كأحد أبرز اتجاهات موسم ربيع وصيف 2026.

 
 


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