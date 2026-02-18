أحذية الساتان الرياضية خيارك الأنيق لربيع 2026

12:32 م

الوكيل الإخباري- في عام 2025، شهد عالم الأحذية تحوّلًا لافتًا، حيث تراجعت الأحذية ذات الكعب العالي لتحلّ مكانها الأحذية الرياضية العصرية، المزيّنة بنقشات حيوانية وتصاميم أكثر جرأة. ومع تطوّر الصيحات، تتصدّر أحذية الساتان الرياضية مشهد الموضة في ربيع 2026، لتفرض حضورها بقوة وأناقة. اضافة اعلان





أحذية الساتان الرياضية تهيمن على ربيع 2026



تشهد إصدارات الأحذية الرياضية تحسينات لافتة تجمع بانسجام بين الأناقة والدعم والراحة. وفي ربيع 2026، تبرز أحذية الساتان الرياضية بتصاميمها الكلاسيكية البسيطة، إلى جانب موديلات جريئة وزاهية خطفت الأنظار على منصّات عروض الأزياء.



هذه القطع تناسب صاحبات الذوق الهادئ، كما تلقى إعجاب عشّاق الإطلالات المميّزة، بفضل تطريزاتها الدقيقة ولمسة الساتان الفاخرة التي تضفي عليها طابعًا أنيقًا وعصريًا في آن واحد.



فيما يلي مجموعة من أبرز أحذية الساتان الرياضية لتختاري ما يناسب أسلوبكِ وتجرّبي هذه الصيحة الرائجة بثقة وأناقة.



نعومة الساتان بخفة غير مسبوقة



لطالما حضر الساتان في تصاميم Miu Miu، لكن في ربيع 2026 يتجلّى هذا القماش بأسلوب جديد من خلال الأحذية الرياضية، وتحديدًا في حذاء Plume الرياضي فائق الخفة، الذي يجمع بتناغم فخامة الساتان ولمسات لونية وتفاصيل فريدة.



لمسة باليه أنثوية بخامات مترفة



لمحبّات الأحذية الرياضية المستوحاة من الباليرينا، تُعدّ أحذية CHARLES & KEITH الرياضية خيارًا مثاليًا بفضل مزيجها الأنيق من الخامات؛ إذ تجمع بين الجلد السويدي والدانتيل، ويزيّنها رباط من الساتان يضفي لمسة أنثوية راقية.

