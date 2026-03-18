أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

02:03 م

الوكيل الإخباري- يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق.





أحذية الكعب العالي لمسة أساسية في إطلالة عيد الفطر 2026



في ما يلي مجموعة من تصاميم وألوان أحذية الكعب العالي المناسبة لإطلالات العيد:



حذاء بنقشة جلد الأفعى من ALDO

يمنح هذا التصميم لمسة جريئة وعصرية تضيف حضورًا لافتًا إلى الإطلالة، بفضل مقدّمته المدببة وقصّته الأنثوية. ويمكن تنسيقه مع فستان بسيط أو بدلة أنيقة لإطلالة متجددة.



صندل أسود من Mango

يعكس هذا الصندل أسلوبًا كلاسيكيًا بسيطًا يعتمد على الخطوط الواضحة مع تفاصيل معدنية أنيقة. ويُعد خيارًا عمليًا يناسب إطلالات العيد المختلفة، سواء مع الفساتين أو البدلات.



تصميم ذهبي من Valentino

إذا كنتِ تميلين إلى الإطلالات الفاخرة، فإن الحذاء الذهبي من هذه الدار يُعد خيارًا مناسبًا. يمكن تنسيقه مع الفساتين الميدي أو الإطلالات شبه الرسمية، إذ يضيف اللون الذهبي لمسة فخامة لافتة.



حذاء ميول من Ferragamo

لإطلالة كلاسيكية راقية، يُعد حذاء الميول المفتوح من الخلف باللون الأسود خيارًا أنيقًا. ينسجم مع مختلف الألوان، ويمكن تنسيقه مع تنورة أو بنطال جلدي وبلوزة بلون موحّد لإكمال اللوك بأسلوب أنيق ومناسب لمختلف مشاوير العيد.





