أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

أحذية الكعب العالي لمسة أساسية في إطلالة عيد الفطر 2026
في ما يلي مجموعة من تصاميم وألوان أحذية الكعب العالي المناسبة لإطلالات العيد:
حذاء بنقشة جلد الأفعى من ALDO
يمنح هذا التصميم لمسة جريئة وعصرية تضيف حضورًا لافتًا إلى الإطلالة، بفضل مقدّمته المدببة وقصّته الأنثوية. ويمكن تنسيقه مع فستان بسيط أو بدلة أنيقة لإطلالة متجددة.
صندل أسود من Mango
يعكس هذا الصندل أسلوبًا كلاسيكيًا بسيطًا يعتمد على الخطوط الواضحة مع تفاصيل معدنية أنيقة. ويُعد خيارًا عمليًا يناسب إطلالات العيد المختلفة، سواء مع الفساتين أو البدلات.
تصميم ذهبي من Valentino
إذا كنتِ تميلين إلى الإطلالات الفاخرة، فإن الحذاء الذهبي من هذه الدار يُعد خيارًا مناسبًا. يمكن تنسيقه مع الفساتين الميدي أو الإطلالات شبه الرسمية، إذ يضيف اللون الذهبي لمسة فخامة لافتة.
حذاء ميول من Ferragamo
لإطلالة كلاسيكية راقية، يُعد حذاء الميول المفتوح من الخلف باللون الأسود خيارًا أنيقًا. ينسجم مع مختلف الألوان، ويمكن تنسيقه مع تنورة أو بنطال جلدي وبلوزة بلون موحّد لإكمال اللوك بأسلوب أنيق ومناسب لمختلف مشاوير العيد.
