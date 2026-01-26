أحذية مدببة بأسلوب متجدّد هذا الموسم

الوكيل الإخباري- قد تكون الأحذية ذات النعل السميك خيارًا عمليًا لأيام الشتاء الباردة، لكن الأحذية ذات المقدّمة المدبّبة تبقى قطعة أساسية تناسب مختلف المواسم، إذ ترافق إطلالاتكِ بأناقة في الشتاء والخريف والربيع، وتمنحكِ توازنًا مثاليًا بين الراحة والستايل. اضافة اعلان





الأحذية المدبّبة: تصاميم كلاسيكية بلمسة عصرية

رغم تنوّع صيحات الأحذية وتغيّرها المستمر، لا تزال الأحذية المدبّبة تحافظ على شعبيتها الواسعة، لما تمنحه للمرأة من إطلالة أنيقة وجذابة بكل سهولة. تتميّز هذه الأحذية بمقدّمة تنتهي بشكل مدبّب أو حاد، بدلًا من الشكل الدائري أو المربّع. تتوفّر الأحذية المدبّبة بتصاميم وخامات متنوّعة، مثل: الجلد الأسود الناعم، وجلد الغزال، والنقشات الجريئة؛ ما يجعلها مناسبة لمختلف الأذواق. كما أنها تُبرز الساق وتنسجم مع جميع الإطلالات، من الرسمية إلى الكاجوال. وعند تنسيقها مع البنطلونات الواسعة أو الجينز واسع الساقين، تبدو كقطعة أنيقة تبرز بسلاسة من تحت حافة البنطال.



موضة الأحذية المدبّبة في 2026

إذا كنتِ من محبّات البساطة وتبحثين عن حذاء شتوي عملي للاستخدام اليومي، فإن الحذاء المدبّب يُشكّل خيارًا مثاليًا هذا الموسم. إليكِ مجموعة من التصاميم الرائجة لتختاري منها ما يناسب أسلوبكِ.