الإثنين 2026-01-26 12:40 م

أحذية مدببة بأسلوب متجدّد هذا الموسم

سيدة ترتدي حذاء مدبب
سيدة ترتدي حذاء مدبب
 
الإثنين، 26-01-2026 11:37 ص

الوكيل الإخباري-  قد تكون الأحذية ذات النعل السميك خيارًا عمليًا لأيام الشتاء الباردة، لكن الأحذية ذات المقدّمة المدبّبة تبقى قطعة أساسية تناسب مختلف المواسم، إذ ترافق إطلالاتكِ بأناقة في الشتاء والخريف والربيع، وتمنحكِ توازنًا مثاليًا بين الراحة والستايل.اضافة اعلان


الأحذية المدبّبة: تصاميم كلاسيكية بلمسة عصرية
رغم تنوّع صيحات الأحذية وتغيّرها المستمر، لا تزال الأحذية المدبّبة تحافظ على شعبيتها الواسعة، لما تمنحه للمرأة من إطلالة أنيقة وجذابة بكل سهولة. تتميّز هذه الأحذية بمقدّمة تنتهي بشكل مدبّب أو حاد، بدلًا من الشكل الدائري أو المربّع. تتوفّر الأحذية المدبّبة بتصاميم وخامات متنوّعة، مثل: الجلد الأسود الناعم، وجلد الغزال، والنقشات الجريئة؛ ما يجعلها مناسبة لمختلف الأذواق. كما أنها تُبرز الساق وتنسجم مع جميع الإطلالات، من الرسمية إلى الكاجوال. وعند تنسيقها مع البنطلونات الواسعة أو الجينز واسع الساقين، تبدو كقطعة أنيقة تبرز بسلاسة من تحت حافة البنطال.

موضة الأحذية المدبّبة في 2026
إذا كنتِ من محبّات البساطة وتبحثين عن حذاء شتوي عملي للاستخدام اليومي، فإن الحذاء المدبّب يُشكّل خيارًا مثاليًا هذا الموسم. إليكِ مجموعة من التصاميم الرائجة لتختاري منها ما يناسب أسلوبكِ.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

ت

شؤون برلمانية النائب زيادين يزف بشرى للمغتربين الأردنيين

في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت أثناء التنقّل والسفر، يكتشف مستخدمو الهواتف الذكية خيارًا عمليًا غالبًا ما يمرّ دون انتباه، يوفّر اتصالًا أكثر استقرارًا وخصوصية مقارنةً بنقاط الاتصال اللاسلكية ال

تكنولوجيا طريقة أكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد

نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

السلحفاة البحرية الخضراء

منوعات مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

أخبار الشركات تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

ز

شؤون برلمانية النواب يرفض تعديل اسم "الكاتب العدل" ويبقي عليه كما هو



 






الأكثر مشاهدة