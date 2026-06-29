أخطاء بسيطة تُفقد واقي الشمس فعاليته

ومن أبرز هذه الأخطاء عدم إعادة تطبيقه كل ساعتين، استخدام كميات قليلة، إهمال وضعه في الأيام الغائمة أو داخل الأماكن المغلقة ذات النوافذ الزجاجية، إضافة إلى تطبيقه والخروج مباشرة دون الانتظار 20 دقيقة، أو استخدام منتجات منتهية الصلاحية، ما يقلل من مستوى الحماية بشكل كبير.
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