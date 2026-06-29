أخطاء بسيطة تُفقد واقي الشمس فعاليته

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الوكيل الإخباري- يُعدّ واقي الشمس خط الدفاع الأول لحماية البشرة من التصبغات والشيخوخة المبكرة وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن بعض الأخطاء اليومية قد تُفقده فعاليته بالكامل. اضافة اعلان





ومن أبرز هذه الأخطاء عدم إعادة تطبيقه كل ساعتين، استخدام كميات قليلة، إهمال وضعه في الأيام الغائمة أو داخل الأماكن المغلقة ذات النوافذ الزجاجية، إضافة إلى تطبيقه والخروج مباشرة دون الانتظار 20 دقيقة، أو استخدام منتجات منتهية الصلاحية، ما يقلل من مستوى الحماية بشكل كبير.









