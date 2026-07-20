أخطاء شائعة تمنع البشرة من الاستفادة من السيروم والكريمات

الوكيل الإخباري- قد تستخدمين أفضل مستحضرات العناية بالبشرة، لكن من دون نتائج واضحة بسبب بعض العادات اليومية التي تقلل من فعاليتها، مثل طريقة التنظيف، وترتيب المنتجات، والكمية المستخدمة.



ومن أبرز الأخطاء وضع المستحضرات على بشرة غير نظيفة، أو الانتظار طويلًا بعد غسل الوجه، أو استخدام كميات زائدة من المنتجات، إضافة إلى عدم الانتظار بين طبقات العناية.



كما يؤثر ترتيب تطبيق المستحضرات في امتصاص البشرة لها، إذ يُفضل البدء بالمنتجات الأخف مثل السيروم قبل المرطب وواقي الشمس.

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