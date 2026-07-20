أخطاء شائعة تمنع البشرة من الاستفادة من السيروم والكريمات

ومن أبرز الأخطاء وضع المستحضرات على بشرة غير نظيفة، أو الانتظار طويلًا بعد غسل الوجه، أو استخدام كميات زائدة من المنتجات، إضافة إلى عدم الانتظار بين طبقات العناية.
كما يؤثر ترتيب تطبيق المستحضرات في امتصاص البشرة لها، إذ يُفضل البدء بالمنتجات الأخف مثل السيروم قبل المرطب وواقي الشمس.
وتساعد العناية الصحيحة، وترطيب البشرة من الداخل، وتطبيق المنتجات بطريقة مناسبة، على تعزيز فعاليتها والحفاظ على بشرة أكثر صحة ونضارة.
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