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أخطاء شائعة تمنع البشرة من الاستفادة من السيروم والكريمات

ثصق
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   قد تستخدمين أفضل مستحضرات العناية بالبشرة، لكن من دون نتائج واضحة بسبب بعض العادات اليومية التي تقلل من فعاليتها، مثل طريقة التنظيف، وترتيب المنتجات، والكمية المستخدمة.

ومن أبرز الأخطاء وضع المستحضرات على بشرة غير نظيفة، أو الانتظار طويلًا بعد غسل الوجه، أو استخدام كميات زائدة من المنتجات، إضافة إلى عدم الانتظار بين طبقات العناية.

كما يؤثر ترتيب تطبيق المستحضرات في امتصاص البشرة لها، إذ يُفضل البدء بالمنتجات الأخف مثل السيروم قبل المرطب وواقي الشمس.

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ويحذر الخبراء من الإفراط في تقشير البشرة أو إهماله تمامًا، إلى جانب خلط مكونات قد تسبب تهيجًا عند استخدامها معًا.

وتساعد العناية الصحيحة، وترطيب البشرة من الداخل، وتطبيق المنتجات بطريقة مناسبة، على تعزيز فعاليتها والحفاظ على بشرة أكثر صحة ونضارة.

 
 


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